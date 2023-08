Diss Gacha:”se fai musica devi esprimere te stesso”

di Annamaria Postiglione

Diss Gacha è stato ospite al Giffoni Film Festival. Il cantante ha raccontato della nascita del suo interesse per la musica e degli studi durati anni per poter iniziare a lavorare nel mondo musicale.

”Facevo musica, l’avevo iniziata per scherzo tempo prima, e ho iniziato a pensare potesse diventare qualcosa di più serio, un lavoro. Lavorando, lavorando, sono arrivato in quinto superiore e mi son detto <<il prossimo anno cosa faccio?>> Ho iniziato a studiare, a capire come funzionava. Guardavo le altre persone e da lì ho capito che che questo era veramente il mio, che era quello che volevo fare ed ho semplicemente continuato”.

Diss Gacha ha anche raccontato come sia riuscito a legare non solo la passione per la musica, ma anche quella per la moda.

”Sono dell’idea che se tu fai musica devi esprimere te stesso. A me piace tanto la moda e mi sono reso conto che la moda e la musica hanno un legame tra loro e quindi è corretto che io porti le mie passioni. Cerco sempre di mettere un po’ di moda nella mia musica”

Il 28 aprile è uscito il suo EP ”Cultura” che ha esordito in top 100 di Spotify. Tra i successi di Diss Gacha, in particolare risalta il brano ”Captato” che è entrato al 36° posto della classifica italiana.