Distretto del commercio Valle dell’Irno: arriva il riconoscimento della Regione

di Redazione ZON

La Regione Campania ha pubblicato il decreto di riconoscimento del distretto del Commercio Valle dell’Irno composto dai Comuni di Baronissi, Montoro e dal capofila Mercato San Severino, dall’Università degli Studi di Salerno, da Confesercenti e Confcommercio.

“Il primo distretto nato in Campania – sottolinea il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – nato da una partnership fattiva del Comune di Mercato San Severino capofila, Montoro, dall’università di Salerno e dalle associazioni di categoria. Una opportunità per il rilancio del comparto commercio, da tempo in crisi. Si tratta di un progetto ambizioso a cui lavoriamo da molto tempo e che ci permetterà di avviare azioni comuni per favorire il commercio locale e partecipare a bandi per ottenere finanziamenti per il nostro territorio”.

“La creazione del distretto – fa eco l’assessore al commercio Giuseppe Giordano – sosterrà e metterà in rete iniziative e progetti di qualificazione e sviluppo del sistema commerciale. L’unione fa la forza. L’esperienza dei distretti del commercio in altre regioni italiane ha dimostrato che interventi strategici possono valorizzare, promuovere e far competere i centri urbani e i negozi di vicinato, superando le differenze organizzative tra grandi e piccoli. Faremo lo stesso nella Valle dell’Irno”.