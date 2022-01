Doc 2, spoiler: Gianmarco Saurino muore a causa del Covid

Doc : il dottore Lorenzo Lazzarini muore all’inizio della seconda stagione, a causa del Covid

Non mancano i colpi di scena in questa attesissima seconda stagione di Doc- nelle tue mani, il medical drama di produzione Rai, con protagonista Luca Argentero. Durante le prime due puntate infatti, trasmesse ieri sera su Rai 1, Lorenzo Lazzarini, interpretato dal giovane Gianmarco Saurino muore inaspettatamente.

Ciò che desta maggiormente meraviglia non è la morte in sè del personaggio. I classic medical drama (si veda Grey’s Anatomy , Scrubs, e tanti altri) ci insegnano che anche i dottori sono caduchi alla morte, come tutti noi.

La meraviglia (e anche l’inquietudine) scaturiscono proprio dalla causa della morte del personaggio. Lorenzo Lazzarini viene infatti ucciso dal Covid. Una scelta da parte degli sceneggiatori di Doc quantomeno rischiosa quella di mostrare anche in una serie tv gli effetti ed i danni del virus, che ormai da due anni attanaglia il mondo intero.

Ma c’è anche un intento benevolo, secondo quanto riportato da Saurino in un’intervista rilasciata al corriere: “Mostrare quello che è successo a tanti tra dottori e personale sanitario, in tempi così recenti e in una serie popolare come la nostra è una grossa responsabilità che sento fino in fondo. Tale scelta nasce proprio dalla volontà di rendere loro un piccolo omaggio” ha dichiarato l’attore 29enne.