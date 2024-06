G.I.N.A., Salernitana e Avis in campo per salvare vite

di Redazione ZON

L’Associazione G.I.N.A., da sempre impegnata nella promozione della donazione del sangue, torna in campo al fianco di Avis e US Salernitana 1919 per invitare le cittadine e i cittadini a donare il sangue. Sabato 15 giugno, presso la sede Avis di Via Pio XI, 1 scendi in campo per segnare il gol della vita.

Appello ai 126.402 abitanti di Salerno e ai loro amici. Venite a tifare con noi donando il sangue sabato 15 giugno per condividere vita, colazione e magliette!

Come prenotarsi: inviando una email a [email protected] o tramite la referente Rosaria: +39 3934358949 e presentandosi con tessera sanitaria, documento e un sorriso a partire dalle ore 08.00 fino alle 10.30 presso la sede Avis.

L’importanza della Donazione del Sangue

Donare sangue è un atto di solidarietà e altruismo che richiede solo pochi minuti del nostro tempo, ma che può fare la differenza tra la vita e la morte. I giovani dell’Associazione G.I.N.A. lo hanno scoperto in una circostanza tragica e si impegnano da 4 anni in tutta Italia per cantare in coro che “il sangue non scarseggia” .

Quest’anno con la collaborazione dell’Avis di Salerno attenderemo i donatori nella sede al centro della nostra bella cittadina a via Pio XI.

Chi Può Donare

Possono donare sangue tutti gli individui in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con un peso minimo di 50 kg. È importante che i donatori siano ben idratati e abbiano consumato un pasto leggero prima della donazione. Un breve controllo medico e un questionario aiuteranno a determinare l’idoneità del donatore per garantire la sicurezza del sangue raccolto.

US Salernitana 1919

La US Salernitana ha confermato il patrocinio morale all’Associazione Gina per il terzo anno consecutivo perché il sostegno è fondamentale per vincere insieme, soprattutto quando si gioca la partita della Vita.

In palio per i donatori e per chi vorrà sostenere la nostra causa ben due magliette donate proprio dalla US Salernitana: la numero 13 del super portierone Guillermo Ochoa e la numero 20 del centrocampista Grigoris Kastanos. Come fare per vincerla? Vieni a donare il sangue o contatta la nostra referente Rosaria. Domenica 30 giugno conosceremo i nomi dei fortunati tramite la pagina instagram @associazionegina .

Che aspetti? Scendiamo in campo insieme ai ragazzi dell’Associazione Gina, doniamo il sangue vogliamo essere una squadra di Supereroi!