Dramma a Pastena: 30enne si suicida nel suo appartamento

di Rita Milione

Una tragedia si è consumata in via Trento a Pastena, nella zona orientale di Salerno, dove – come riporta Salerno notizie – un giovane, di 30 anni, si è tolto la vita, all’interno del suo appartamento. Velocemente, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

Inoltre, sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del giovane 30enne.