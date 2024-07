Dramma sulla Cilentana: uomo perde la vita mentre soccorre automobilista in difficoltà

di Redazione ZON

Una tragedia si è consumata sulla Cilentana, poco dopo le 21:30 di ieri sera, nei pressi dell’uscita di Centola. Un cittadino di Futani ha perso la vita in un fatale incidente stradale.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva fermato la sua auto lungo il margine della strada per assistere un altro automobilista coinvolto in un precedente sinistro.

Mentre attraversava la carreggiata per raggiungere il veicolo in difficoltà, è stato travolto da una terza auto in arrivo.

Il conducente della vettura che ha investito l’uomo si è immediatamente fermato per prestare aiuto, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

All’arrivo dei medici del 118, l’uomo era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini.

Le autorità competenti stanno attualmente esaminando la dinamica dell’incidente per chiarire l’esatta sequenza degli eventi.

