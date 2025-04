Droga e camorra nell’agro nocerino: 14 arresti, sequestri per 130mila euro

di Redazione ZON

Nella giornata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 indagati, ai quali risultano contestati reati di associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata anche dall’aver agevolato l’operatività di una nota organizzazione camorristica, operante nell’agro nocerino-sarnese e zone limitrofe, nonché per una pluralità di reati in materia di stupefacenti (produzione, traffico, detenzione, manipolazione ed hashish) e favoreggiamento personale, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Le attività investigative svolte dal Gruppo di Salerno e dalla Compagnia di Cava de’ Tirreni del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno hanno avuto inizio dalle operazioni relative alla cattura di un latitante nonché dal sequestro di 13 kg di sostanza stupefacente.

La ricostruzione dell’intera organizzazione

L’analisi dei telefoni cellulari in uso agli indagati ha rilevato importanti contatti sulla base dei quali si è proceduto alla ricostruzione dell’intera organizzazione, ritenuta incline al contatto con esponenti di spicco della consorteria della suddetta organizzazione camorristica.

Sulla base delle indagini svolte, si è ritenuto che, dopo la cattura di cui sopra ed il sequestro citato, i sodali rimembrino abbia proseguito ininterrottamente l’attività illecita, adoperandosi sin da subito per l’individuazione di un nuovo sito per la gestione della merce e modificando le modalità operative, i canali di approvvigionamento e di trasporto nonché le tecniche di comunicazione tra i membri interni ed esterni alla rete organizzativa. Nel corso dell’indagine, sono stati complessivamente sequestrati a carico degli indagati 4 soggetti nonché sottoposti a sequestro ulteriore 8 kg di hashish e 600 grammi di cocaina, quale prova dell’avvenuto rifornimento illecito.

In alcuni casi, sono state documentate richieste di droga dall’interno della Casa Circondariale di Salerno – Fuorni da parte di uno dei soggetti (destinatario della misura cautelare) e per la successiva vendita ad altri detenuti, mettendo in evidenza la capacità da parte di quest’ultimo di sviluppare dal carcere, anche mediante l’abusivo utilizzo di apparati cellulari, uno stabile canale di collegamento finalizzato all’attuazione degli scopi associativi e alla promozione e sviluppo del traffico di droga.

Beni sequestrati per un valore di 130mila euro

È stato contestato, altresì, il reimpiego dei proventi derivanti dalle ripetute attività delittuose in un’attività di Sali e Tabacchi, pertanto è stata disposta da parte del G.I.P. l’esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del ramo di azienda di un’attività di rivendita di generi di monopolio, bar, caffè, commercio al dettaglio di articoli vari, nonché di denaro, crediti, beni mobili e beni immobili. Il valore dei beni sequestrati è stato quantificato in € 130.000,00.

I provvedimenti cautelari sono suscettibili di ulteriori e diverse valutazioni nelle successive fasi di giudizio.