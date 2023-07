Droga, 42enne di Pagani arrestato torna libero

di Antonio Jr. Orrico

Una vicenda che, alla fine, ha fatto il suo corso. L’arresto per il 42enne di Pagani, che era stato fermato dai carabinieri lo scorso 9 Luglio, in quanto colto in flagrante nello spaccio di crack, è stato convalidato. Subito dopo, però, il Tribunale di Nocera Inferiore ha lasciato libero, senza misure, l’uomo. I carabinieri lo avevano notato nella notte, intento a cedere una dose ad un acquirente. Nel pacchetto avevano trovato ben quindici dosi di crack.

La perquisizione era avvenuta subito, e nel pacchetto di sigarette del 42enne di Pagani, gli inquirenti avevano trovato anche una dose di cocaina, pari a quattro grammi complessivamente. L’uomo ha ammesso gli addebiti, spiegando di aver fatto ciò per necessità economiche. Lo spacciatore non era nuovo alle autorità. Infatti, quest’ultimo era già stato messo in stato di fermo precedentemente, in quanto aveva altri precedenti, come rapina.

L’uomo si trovava ai domiciliari in forma cautelare. L’accusa era di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si trovava in attesa del rito direttissimo, ed era già noto alle forze dell’ordine. Non è il primo caso di questo tipo. Infatti, solo tre settimane fa un altro uomo di Pagani era stato messo in stato d’arresto perché trovato in possesso di 14 involucri contenenti circa 8 grammi di cocaina e 950 €. Il 44enne era stato poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo aveva già dei precedenti penali a carico, ed era stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Sorrento mentre si aggirava a Sant’Agnello.