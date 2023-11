È morto Henry Kissinger, il “Machiavelli d’America”

di Rita Milione

È venuto a mancare all’età di 100 anni uno dei più influenti protagonisti del secolo scorso, Henry Kissinger: il cosiddetto “Machiavelli d’America” ed autore della celebre frase “il potere è il massimo afrodisiaco”. L’ex segretario di Stato americano, che lo scorso maggio aveva festeggiato il centesimo compleanno, è deceduto per cause che non sono state rese note.

Henry Kissinger, nato Heinz Alfred Kissinger, è stato un politico e diplomatico statunitense di origini ebraico-germaniche. Membro del Partito Repubblicano, fu Consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato degli Stati Uniti durante le presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford tra il 1969 e il 1977. Nel 1973 fu insignito del premio Nobel per la pace.

All’inizio degli anni settanta Kissinger si rese protagonista di una innovativa politica estera, raggiungendo alcuni importanti successi per gli Stati Uniti, che gli valsero un grande prestigio internazionale e una crescente influenza all’interno dell’amministrazione Nixon. Peraltro i suoi metodi spregiudicati di azione politica, che non escludevano pesanti interferenze, anche militari, su governi e politici stranieri, per salvaguardare a tutti i costi il potere statunitense e impedire la sopravvivenza di realtà politiche ritenute ostili, come nel caso del Cile e dell’Argentina, sono stati aspramente criticati.