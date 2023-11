Eboli, arrestato per traffico di droga: aggredisce i Carabinieri

di Antonio Jr. Orrico

Nel pomeriggio del 17 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché resistenza a pubblico ufficiale, tale B.A., in quanto individuato in possesso 0,50 grammi di stupefacente del tipo cocaina e circa grammi 102 di hashish.

L’uomo, per sottrarsi al controllo durante le operazioni di identificazione, ha tentato la fuga, minacciato ed aggredito i militari.