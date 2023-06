Eboli, minacciava e maltrattava la famiglia: arrestato un 33enne

di Chiara Gioia

Nella notte del 5 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli (SA) hanno arrestato un 33enne del luogo per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe già più volte minacciato e usato violenza nei confronti dei propri genitori per farsi consegnare del denaro.

I militari, allertati da una chiamata giunta al numero di emergenza 112 da parte del padre dell’uomo, hanno raggiunto tempestivamente l’abitazione dell’interessato, che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire. L’uomo è stato però prontamente intercettato e bloccato poco dopo dalla pattuglia intervenuta sul posto.

L’indagato e stato tradotto presso la Casa circondariale di Fuorni in stato di arresto a disposizione dell’Autorita Giudiziaria.