Eboli, cade dal balcone: bimbo esce dal coma

di Rita Milione

Il bambino di 4 anni che lo scorso 24 marzo è precipitato dal balcone dell’abitazione di famiglia, situata in località Santa Cecilia ad Eboli, – come riporta Salerno Today – è uscito dal coma ed ha ripreso a respirare in modo autonomo, anche se viene costantemente monitorato dai medici perché non sarebbe ancora del tutto fuori pericolo.

Nel frattempo, proseguono le indagini da parte dei Carabinieri sull’accaduto.