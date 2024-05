Eboli, detenzione e spaccio di stupefacenti: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

Il 22 maggio, ad Eboli, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli hanno proceduto all’arresto di O. A. per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato trovato in possesso di circa 101 grammi di hashish nonché materiale per il confezionamento.