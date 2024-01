Eboli, minaccia ristoratore con un cacciavite: arrestato

di Rita Milione

In data 7 gennaio, a Eboli, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno arrestato, in flagranza di reato un uomo per tentata rapina, in quanto individuato nell’atto di minacciare con un cacciavite, un noto ristoratore della zona al fine di impossessarsi, senza riuscirvi, del denaro e di una collana in oro che la vittima indossava.