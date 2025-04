Eboli, schianto in autostrada: 22enne in coma dopo l’impatto con un camion

di Redazione ZON

È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno il giovane studente di 22 anni rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto nella mattinata di ieri lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, in direzione Nord, nei pressi di Eboli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di piccole dimensioni su cui viaggiava il ragazzo si è schiantata contro la parte posteriore di un camion, finendo sotto al rimorchio. L’impatto è stato violentissimo.

Il giovane ha riportato seri traumi alla testa, numerose fratture e una sospetta emorragia cerebrale. I neurochirurghi dell’ospedale salernitano sono intervenuti d’urgenza per sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Ora il 22enne è affidato alle cure del personale di Rianimazione. La sua prognosi resta riservata.

Fonte: SalernoToday