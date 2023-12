Ecosostenibilità nel business: bilanciare la redditività con la responsabilità ambientale

di Redazione ZON

L’ambiente negli ultimi anni è diventato uno dei temi più caldi della nostra cronaca, e purtroppo non in senso positivo. I cambiamenti climatici, la deforestazione e tantissimi altri problemi stanno sorgendo sempre più frequentemente e minacciano il futuro.

È sbagliato però pensare che, per iniziare a risolvere questi problemi o limitare i danni, chi debba fare la prima mossa sia per forza qualche grande entità, società oppure organizzazione mondiale; è compito di tutti, anche nel nostro piccolo, dare vita al cambiamento, con gesti che forse possono sembrare piccoli, ma che in realtà non lo sono.

Sempre più spesso, grandi società e aziende si stanno adattando per essere eco friendly, tra le quali troviamo il colosso Microsoft, ma anche imprese italiane come Barilla, Lavazza, Esselunga, Coop e Unieuro per citarne alcune.

Un’altra società che sta facendo davvero passi da gigante per l’ecosostenibilità è 4graph.it, una tipografia tutta italiana che sta puntando a diventare in brevissimo tempo totalmente ecosostenibile.

Ecosostenibilità: raggiungerla non è impossibile

Un errore comune che molte persone e società spesso commettono, è quello di pensare che diventando totalmente eco friendly ed eco sostenibili, la loro attività possa risentirne.

Diventare ecosostenibili non significa dover indebolire la propria forza produttiva, ma farlo in un altro metodo, come ci può insegnare la prima citata 4Graph Italia.

Stiamo parlando di una tipografia totalmente italiana, che nonostante la sua attività comporti tantissimo utilizzo di carta e inchiostri, è riuscita ad apportare alcune modifiche e intraprendere iniziative che la renderanno totalmente ecosostenibile entro la fine del 2023.

4Graph, marchio del Sud Italia leader nel suo settore, è riuscita a mantenere inalterata la sua attività, anzi addirittura a potenziarla, rinnovando negli ultimi mesi tutte le loro attrezzature produttive, andando a creare qualcosa di veramente importante nel panorama delle stampanti digitali.

4graph.it e i processi per un business ecosostenibile

Apportando alcune modifiche e scelte ecologiche alla sua catena produttiva, questa tipografia italiana sta riuscendo nell’impresa di divenire la prima nel territorio ad essere totalmente ecosostenibile. Ecco quali sono state le più importanti decisioni e processi produttivi che hanno reso questa tipografia online un punto di riferimento per l’ecosostenibilità:

• Riciclaggio degli scarti di lavorazione: mentre in molte aziende purtroppo gli scarti delle lavorazioni vengono persi, 4Graph riesce invece a riciclare il 97% degli stessi, avendo nuovo materiale per la produzione e riducendo quasi totalmente gli sprechi. il rimanente 3% viene smaltito secondo le normative di legge.

• Inchiostri a base vegetale: questa probabilmente è la caratteristica più peculiare di questa tipografia attenta alla sostenibilità. Rinunciare agli inchiostri chimici adottando quelli totalmente vegetali (entro la fine del 2023) è un grande passo per avere materia prima ecosostenibile.

• Certificazione ISO 14001: questa certificazione accerta che 4Graph garantisce il proprio impegno per la riduzione del suo impatto ambientale ed energetico, assieme all’impegno per la protezione ambientale.

Oltre questo, 4Graph Italia ha anche attivato un’iniziativa notevole, ovvero quella che per ogni ordine di cataloghi o libri ricevuto nel dicembre del 2021, è stato piantato un albero di cacao.

Conclusione

L’ecosostenibilità è un argomento che terrà banco per molto tempo, e sul quale non si ha molto tempo a disposizione per agire. Fortunatamente diverse attività, anche basate su tecnologia e telefonia, stanno muovendosi in questa direzione, proprio come la nostra 4Graph.