Elezioni Baronissi 2024, Anna Petta: sbloccati i fondi di sviluppo e coesione

di Rita Milione

Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “Sblocco fondi di coesione, vittoria per gli amministratori della Campania. La determinazione di centinaia di cittadini e l’impegno del Presidente De Luca portano alla vittoria per il futuro della nostra regione”.

“La sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di sbloccare i fondi di sviluppo e coesione rappresenta un momento di speranza per l’intera regione e per tutti noi amministratori. La decisione del Consiglio di Stato è un riconoscimento del diritto inalienabile dei cittadini campani a poter usufruire di queste risorse vitali. È anche un segnale chiaro di assicurare tali disponibilità economiche per lo sviluppo dell’intero Mezzogiorno. La situazione critica che molti Comuni stavano affrontando, con il rischio di default o l’impossibilità di completare progetti cruciali, era diventata insostenibile. Alcune delle nostre maggiori industrie culturali, importanti bacini occupazionali, rischiavano di chiudere i battenti. Tuttavia, grazie alla mobilitazione di centinaia di sindaci ed operatori culturali, guidata con determinazione dal Presidente Vincenzo De Luca, abbiamo dimostrato la forza della nostra regione nel far valere i propri diritti e ottenere giustizia.

Oggi, con questa vittoria, riaffermiamo la nostra fiducia nelle istituzioni e celebriamo un giorno di speranza per il futuro della Campania. Questo successo è un importante promemoria, a dimostrare che la lotta per l’equità e il rispetto non è mai vana quando si agisce con determinazione e coesione per il bene comune. Insieme, guardiamo avanti con fiducia e determinazione, pronti a costruire un futuro migliore per tutti i cittadini della nostra amata regione”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.