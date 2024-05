Elezioni Baronissi 2024: liste e candidati

di Danilo Iammancino

I cittadini del Comune di Baronissi l’8 e il 9 giugno sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco che governerà la Città per i prossimi cinque anni e i consiglieri. E’ una sfida aperta che vede soprattutto una lotta interna ai candidati molto forte. Il Vice Sindaco uscente Anna Petta si presenterà alla tornata elettorale con 3 liste: Anna Petta Sindaco, Partito Democratico e Uniamoci per Baronissi.

Nella lista Anna Petta Sindaco sono presenti i consiglieri di maggioranza uscenti Maria Chiara Barrella, Giuseppe Pasquile e Carlo Gaiano. Presenti altresì Giuseppe Giordano assessore uscente all’Urbanistica e Giuseppe Sabatino Presidente del Consiglio Comunale. Forte vivacità in questa lista la troviamo nella presenza di Massimo Paolillo, Ester Sapere e particolare attenzione a Luigi Vitale ex Presidente del Forum dei Giovani di Baronissi. Tra di loro potrebbe uscire qualche faccia nuova all’interno del prossimo consiglio comunale.

Nella lista Partito Democratico presenti nell’ormai passata consiliatura Valiante troviamo De Divitiis Angela e Vincenzo Melchiorre con la presenza in lista di Agnese Coppola Negri. In Pole troviamo l’assessore uscente all’Ambiente Alfonso Farina.

Chiudiamo con Uniamoci per Baronissi che vede in Luca Galdi la personalità di spicco della lista ex candidato a Sindaco nelle scorse elezioni. Volti noti della passata consiliatura sono Maria De Caro, Sabatino Ingino e Serafino De Salvo. Occhio però a possibili sorprese Antonio Santoro e Nicola Trotta potrebbero raggiungere importanti traguardi elettorali.

Nelle liste di Marco Picarone sono due i consiglieri uscenti che lo accompagnano in questa sua nuova avventura elettorale: Elisa Galdi e Luisa Genovese. Le liste, invece, a sostegno del candidato a Sindaco Tony Siniscalco sono 3: il nome di Guido Scarano è quello che ci sentiamo di sottolineare in questa prima parte di analisi al voto.

Chiudiamo con la lista di Alberta Casaburi di Italia Sovrana – Noi insieme a Voi che si presenterà ai nastri di partenza di queste prossime elezioni amministrative con una sola lista.

Liste e candidati

Lista Anna Petta Sindaco

Consiglieri:

Barrella Maria Chiara

Campione Carmen

Casolaro Vincenzo

D’Amore Giulia

De Chiara Martina

Gaiano Carlo

Giordano Giuseppe

Melchiorre Rubina

Napoli Stefania

Padovani Ortensia

Paolillo Massimo

Pasquile Giuseppe

Sabatino Giuseppe

Santulli Girolamo

Sapere Ester

Vitale Luigi

Partito Democratico

Abate Giuseppina

Celentano Vincenzo

Coppola Negri Agnese

D’Auria Antonio

De Divitiis Angela

Farina Alfonso

Formisano Raffaele

Ghazimorandi Aida

Giaquinto Aniello

Ingenito Aniello

Melchiorre Vincenzo

Napoli Rossella

Noia Elena

Rocco Anna

Salvati Michela

Santoro Massino

Uniamoci per Baronissi

Galdi Luca

Aliberti Margherita

De Caro Maria

De Salvo Serafino

Galderisi Michele

Iacone Rosalba

Ingino Sabatino

Lamberti Pietro

Paolella Angelo

Raffone Generosa

Ricciardi Maddalena

Risi Vincenzo

Santoro Antonio

Sica Anna

Somma Francesca

Trotta Nicola

Lista Marco Picarone Sindaco

Consiglieri:

Galdi Elisa

Alfano Marco

Autuori Armando

Boccia Angelo

Cuoco Annarosa

Del Guacchio Gerardo

De Martino Serena

De Paola Gilda

Greco Antonio Pio

Iannicelli Carmine

Lambiasi Carmela

Rago Aniello (Nellino)

Ricciardi Luciano

Robertazzi Olga

Santoro Carmine

Siniscalco Stefania

Di più per Baronissi

Genovese Luisa (zia Benny)

Alfinito Raffaele

Bottiglieri Luciano

Brunetti Mario

D’Arco Simona

De Santis Daniela

Di Florio Artemisio Angelo

Elia Federica

Fedele Simona

Lamberti Fatima

Martinoli Sergio

Melchiorre Camillo

Ponticiello Giuseppe (Pino)

Rossi Federico

Trapanese Silvia

Viscito Rosa

Lista Tony Siniscalco Sindaco

Consiglieri:

Fratelli d’Italia

Scarano Guido

Apicella Francesco

Convertini Daniele

Del Regno Gerardo

Falco Carmela

Napoli Claudia

Napoli Giuseppe (Peppe)

Pastore Brunella

Pisapia Giacomo

Rago Carmine

Ricciardi Monica

Rinaldi Marina

Russo Carmela

Salvati Amalia

Scafuri Anna Maria

Serpico Renato

Forza Italia Berlusconi presidente

Ingino Carmine

Albachiara Carmine

Aversa Simone

Barrella Erica

Basso Pierfrancesca

Benevento Roberto

Capone Maddalena

Distante Giuseppe

Grauso Salvatore

Landi Gianni

Panza Luca

Petruzzello Paolo

Rainone Giuseppe

Ricciardi Monica

Talamo Romina Alessandra

Terralavoro Genoveffa

Futuro Baronissi

Cairone Susanna

Bartiromo Donatella

Basso Maria ANNA

Cappelli Francesca

Carpentieri Fabrizio

Conti Rossella

De Rosa Enrico

Ferruzzi Emanuele Pio

Landi Salvatore

Luongo Salvatore

Montefusco Marco

Murino Carmine

Oliva Barbara

Patente Alessandro

Rago Pasquale

Romano Alfredo

Lista Alberta Casaburi Sindaco

Consiglieri:

Noi insieme a voi – Italia sovrana