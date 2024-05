Elezioni Baronissi, Siniscalco con il ministro dello sport Abodi per il progetto “Città dello sport”

di Redazione ZON

Puntare su turismo sportivo e vocazione medica: questo uno dei principali obiettivi del candidato sindaco di Baronissi Tony Siniscalco, ribadito in seguito dell’inaugurazione della “Città dello Sport e della Medicina”, avvenuta alla presenza del primo cittadino uscente Gianfranco Valiante. “E’ l’ennesimo atto di un’amministrazione – si spera, uno degli ultimi – che non può avere altro effetto che quello di lasciare completamente insoddisfatti tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno realmente creduto in un progetto che avesse la capacità di valorizzare un polo dal grande potenziale – ha commentato il candidato sindaco del centrodestra unitario – Baronissi non può rimanere ferma ad inaugurazioni spot come quello di qualche giorno fa in cui sono state presentate alla cittadinanza solo aiuole e fiori mentre sullo sfondo gli hub medici erano lasciati alla sola immaginazione. Come abbiamo più volte ricordato nel corso di questi anni, la cittadinanza è stata per troppo tempo vittima della tendenza ad annunci ed apparizioni mediatiche che non hanno trovato seguito in azioni concrete e reali, e che solo ora, nel pieno della campagna elettorale, si riaccendono per cercare di attrarre qualche consenso in più”. “Il nostro gruppo civico e politico – continua Siniscalco – più che su questa politica che, specie nel lungo termine, si dimostra completamente miope, ha lavorato per lungo tempo con lo scopo di mettere in campo una proposta seria e concreta per la Città dello Sport e della Medicina che vogliamo possa vedere la luce.

“Noi intendiamo realizzare un grande progetto che renderà Baronissi la principale delle strutture sportive del Sud Italia, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro e figure professionali attraverso lo sviluppo di un polo sportivo e medico di rilevanza nazionale, attrattore di turismo sportivo, in sinergia con l’Università degli Studi di Salerno e con il ministro dello sport Andrea Abodi che, in un incontro di qualche giorno fa, ha apprezzato e condiviso il nostro progetto”, ha aggiunto il candidato primo cittadino del centrodestra a Baronissi. Anche per questo progetto, proprio come per quanto concerne la Villa Romana, sarà fondamentale approfondire la filiera istituzionale con il governo centrale: “Sarà un grande hub dell’innovazione con l’insediamento di aziende high-tech dedicate alla ricerca, alla progettazione, alla sperimentazione ed alla produzione di tecnologie innovative nel settore medico. Questa filiera sarà identificata come distretto di alta tecnologia innovativa applicata allo sport medicina, con l’assegnazione di incentivi pubblici e sgravi fiscali alle aziende“. Con la fiducia che i cittadini di Baronissi vorranno accordarci, dopo il 9 giugno trasformeremo le nostre idee in azioni!