Elisa: “An Intimate Arena” due concerti speciali all’Arena di Verona

Il nuovo spettacolo di Elisa nei teatri “An Intimate Night” – tutto sold out – si sposterà presso la prestigiosa location dell’Arena di Verona con due eventi esclusivi. Insieme a Dardust, Elisa regalerà ai fan due notti magiche per colorare di poesia e romanticismo una delle location più ambite dagli artisti.

“An Intimate Arena” approderà all’Arena di Verona in due concerti speciali che si terranno il 3 e il 4 giugno 2023. I biglietti per le due serate all’Arena sono disponibili da lunedì 23 gennaio 2023 (esclusiva fan club) mentre la prevendita generale partirà oggi, 24 gennaio 2023, alle ore 18:00.

L’annuncio, arrivato tramite un teaser, arriva dopo quasi un anno esatto dall’Heroes Festival, la tre giorni che ha fatto da apripista al grande tour “Back To The Future Live” che ha portato Elisa sul palco con un format interamente incentrato sull’ecosostenibilità.

“An Intimate Night” ha portato nei teatri una versione più intima – come si può evincere dal titolo – della musica di Elisa con la partecipazione straordinaria di Dardust e la presenza di strumenti acustici. Se non volete perdervi lo speciale evento all’Arena di Verona, a partire da oggi alle ore 18:00 verrà aperta la prevendita generale sui principali circuiti di vendita.