Elon Musk vs Mark Zuckerberg al Colosseo?: la proposta

di Rita Milione

Ad aver proposto il Colosseo come luogo di tale battaglia sarebbe stato lo stesso governo italiano: secondo più fonti della stampa americana, a cominciare da TMZ, “un portavoce del ministro della Cultura” avrebbe “contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nell’arena più leggendaria della storia”, per l’appunto il Colosseo. A confermare il tutto ci sarebbe anche un tweet dello stesso Musk, fondatore di Tesla e proprietario di Twitter, che alle 6:30 di oggi ha scritto: “Ci sono possibilità che il combattimento si faccia al Colosseo”.

Peraltro, Elon Musk è stato in visita a Roma – dove ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni – alcuni giorni fa, aprendo in un tweet all’ipotesi che il combattimento si svolga nel Colosseo, che avrebbe in questo caso la meglio sul Las Vegan Octagon.

Intanto, continuano ferocemente ad allenarsi e sembrano aver scelto anche i rispettivi allenatori: Musk è già in contatto con Georges St-Pierre, una vera leggenda dell’UFC, mentre all’altro angolo del ring, Zuckerberg ha ricevuto un’offerta simile da Jon Jones.

Al Colosseo spettacoli di questo tipo non si svolgono all’interno da ormai migliaia di anni e il numero di spettatori sarebbe contenuto. L’ultimo grande evento è stato un concerto di beneficienza di Sir Paul McCartney, svoltosi nel 2003 con circa 400 spettatori che hanno pagato 1.500 dollari a testa.