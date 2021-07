Fuori oggi “Elvis” di Rose Villain e Gue Pequeno, la loro nuova collaborazione dopo il successo del brano Chico

Dopo il grande successo di “Chico”, brano che ha segnato la prima collaborazione tra i due artisti, oltre a essere il più streamato dell’ultimo album del rapper, Rose Villain e Guè Pequeno tornano insieme per “ELVIS” (prod. Sixpm), nuovo singolo in uscita oggi, venerdì 2 luglio.

Il brano – disponibile qui – ha al suo interno la preziosa presenza della voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in “Heartbreak Hotel”!

“Eravamo a Santo Domingo con Sixpm e stavamo parlando di creare questo brano, influenzati dalla musica latina, caraibica, che sentivamo tutti i giorni lì in radio – racconta Rose Villain – Lui aveva la chitarra e ha dato vita a questo giro che mi ha ispirato la canzone su un amore un po’ tossico, molto rock’n’roll, di passione. Era un po’ che avevo in mente quest’idea, sono una super fan di Elvis Presley e ho pensato di inserire ‘Heartbreak Hotel’, che è la mia canzone preferita sua e poi è arrivata la bellissima notizia: ci avevano dato la licenza di inserire la voce di Elvis.”– ha dichiarato Rose Villain.

E, a proposito della collaborazione con Guè, aggiunge: “A quel punto ho pensato subito di proporre il pezzo a Guè, gli è piaciuto tantissimo, lui è molto rock’n’roll e ho voluto chiedere a un artista che fosse come il tipo di cui si parla nel brano. L’accoppiata in ‘Chico’ è stata super figa, le nostre voci sono un bel match, c’è stima reciproca e avevamo entrambi voglia di fare un pezzo insieme. È nato in modo naturale, casualmente in estate. Ci ripresentiamo così con un nuovo pezzo, siamo molto contenti.”

Il brano arriva dopo “GOODBYE” , il cui video è stato diretto e girato interamente da Rose Villain con uno smartphone. Nel pezzo urban pop dalle influenze 80’s e trap , disponibile in streaming e in digitale, Rose racconta ironicamente di un post break-up condito di sgommate e anelli di fumo, destreggiandosi con reference da Gomorra a Miró.

“GOODBYE” è stato anticipato dall’uscita di due brani – “BUNDY” e “IL DIAVOLO PIANGE” –, i primi in italiano della carriera dell’artista di casa Machete.

“IL DIAVOLO PIANGE”, è un pezzo trap con influenze cloud rap che parla di desiderio e possessione. Prodotto da SIXPM, usando synth analogici vintage e 808 distorte, è stato scritto da Rose per lui nel loro home-studio di New York. Il video del brano è ambientato a New York e diretto da Joe Mischo aka Brume, regista di Los Angeles.

BUNDY è il primo pezzo in italiano di Rose Villain, prodotto da Young Miles e accompagnato dal video, diretto da Rose Villain e SIXPM. Il brano fonde hard/trap con l’elettronica ed è la perfetta cornice per una presentazione “cattivissima” del nuovo progetto.

TESTO BRANO ”ELVIS” DI ROSE VILLAIN E GUÈ PEQUENO



Well, since my baby left

Well, since my baby left

My baby left

At Heartbreak, Heartbreak, Heartbreak

Mi gira la testa quando arrivi, sembri Elvis

Mi passi davanti, fingi che non mi conosci

Ho sbagliato a dirti ho bisogno di pensare adesso, oh, no

Lui vuole ? restarci male non mi va neanche un po’

No, non mi va, no, no

Io cambierò,? , rock ‘n roll baby

Dimmelo che mi vuoi ancora

E ripensavo a noi in quel hotel

A scopare sopra la moquette

Voglia e vetri di bottiglie

Non c’è niеnte da perderе

Poi parlare fino alle tre

Di che modi si può morire

Che se lo potessi scegliere

Vorrei bruciare nella notte con te

Well, since my baby left

My baby left

Elvis

My baby left

Heartbreak, Heartbreak

Well, since my baby left

My baby left

Elvis

My baby left

Heartbreak, Heartbreak, Heartbreak

Con la voce ti sciolgo alla Elvis

Ed ho incontrato il diavolo, poi ci ho fatto un selfie

Definizione di un rider, scegli

Se ballare assieme a un Peaky Blinder, Guè Shelby (

Ci ho messo così tanto a farti dire yes

Che corteggiarti è stato meglio di far sex

Come lottare è meglio che vincere il match

Viaggiare meglio che poi arrivare in hotel

Ma il nostro love è lava, è l’Etna

Fumo come fossi una Beretta

Così potrò chiamarti Pequena

E volerò in Kenya in completo Zegna

E dopo parleremo anche fino alle tre

Dei modi che ci sono per morire

E giuro che se io potessi scegliere

Vorrei bruciare nella notte con te, baby

Well, since my baby left

My baby left

Elvis

My baby left

Heartbreak, Heartbreak

Well, since my baby left

My baby left

Elvis

My baby left

Heartbreak, Heartbreak, Heartbreak

Baby, prendi la mia mano

E sfidiamo queste stelle insieme

Guido io, sai dove andiamo

Vuoi bruciare nella notte con me

Portami in un posto caldo

Così i vestiti te li puoi togliere

E ci stanno già aspettando

Vorrei bruciare nella notte con te

Well, since my baby left

My baby left

Elvis

My baby left

Heartbreak, Heartbreak

Well, since my baby left

My baby left

Elvis

My baby left

Heartbreak, Heartbreak, Heartbreak