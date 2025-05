Salerno, topi ovunque e disagi crescenti: “Subito un piano di derattizzazione, l’estate è alle porte”

di Redazione ZON

Salerno è sempre più invasa dai topi, con segnalazioni in continuo aumento da parte di cittadini e commercianti in ogni zona della città. A lanciare l’allarme è la popolazione stessa, esasperata da una situazione che sta assumendo contorni critici, anche in vista della stagione estiva e dell’afflusso turistico.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook di LiraTv, i roditori vengono avvistati a tutte le ore del giorno, non solo nelle ore serali, ma anche in piena mattina. Le zone colpite sono trasversali: dal centro storico a via Roma, dal Corso Vittorio Emanuele al Lungomare, fino ai rioni collinari e alla zona orientale.

Città sporca e cantieri aperti: le cause

La causa principale, secondo molti residenti, è legata a una combinazione di incuria urbana, maleducazione e presenza diffusa di cantieri. In troppi ignorano la presenza dei cestini gettando cibo, cartacce e rifiuti in strada, alimentando la presenza di ratti. Il fenomeno è aggravato dalla mancanza di un piano sistemico di derattizzazione visibile e percepito dalla cittadinanza.

L’appello a Comune e Asl: “Serve un intervento urgente”

Famiglie e commercianti chiedono ora a gran voce che Comune di Salerno e Asl attivino immediatamente un piano straordinario di derattizzazione, prima che la situazione degeneri ulteriormente. L’accusa è quella di scarsa comunicazione e interventi non strutturati, in un momento in cui l’immagine turistica della città rischia di essere danneggiata.

“Non possiamo pensare di accogliere i turisti tra i topi – si legge nei commenti social – serve una risposta concreta, rapida e trasparente”.