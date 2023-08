Emma è tornata! “Iniziamo dalla fine” è il suo nuovo singolo

di Lucia Romaniello

Da venerdì 1° settembre fuori ovunque “Iniziamo dalla fine”, il nuovo singolo di Emma che anticipa il prossimo disco di inediti dal titolo “Souvenir”, in uscita in autunno per Capitol/Universal Music.

E per vivere in maniera esclusiva questo capitolo musicale della sua carriera, Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con 15 speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di “SOUVENIR”.

Così nasce l’idea di “SOUVENIR IN DA CLUB”, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. Saranno 15 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 30 agosto.

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

Nuovo singolo – “Iniziamo dalla fine”

“INIZIAMO DALLA FINE”, scritto dalla stessa Emma insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e anche per questo, simbolicamente, si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario questo meraviglioso viaggio che ha dato vita all’album.