Entusiasmo Napoli: si pensa già alla festa scudetto

di Pietro Marchesano

Scaramanzia, cornicelli e parole tabù: lo scudetto a Napoli è più di un affare di stato o un semplice miraggio da contemplare in assoluto silenzio. Eppure c’è già qualcuno, ai piani istituzionali, consapevole che una vittoria del campionato da parte degli uomini guidati da Luciano Spalletti comporterà un’attentissima e minuziosa organizzazione degli eventi che ne seguiranno.

Per celebrare la vittoria del terzo scudetto, a questo punto più di una chimera dato il vantaggio in classifica del Napoli sulle inseguitrici, si starebbe pensando a Piazza del Plebiscito come luogo della grande festa celebrativa.

Un’occasione per raccogliere i tifosi in uno dei luoghi simbolo, nonchè più spaziosi, della città partenopea: secondo La Repubblica, sarebbe Gigi D’Alessio l’ospite d’onore dell’occasione.

Altri ragionamenti sembrano invece andare nella direzione opposta: una serie di feste di quartiere in modo tale da distribuire più attentamente la folla festante ed evitare maxi assembramenti potenzialmente pericolosi