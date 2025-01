Escursionisti Bloccati sul Monte Cervati: Salvati Dopo una Notte in Rifugio

di Redazione ZON

Attimi di tensione per un gruppo di otto escursionisti rimasti bloccati sul Monte Cervati a causa della neve. Dopo aver trovato riparo in un rifugio in località Ruscio di Vallevona, i malcapitati sono stati salvati nelle prime ore del mattino grazie all’intervento dei soccorritori.

La Notte al Freddo

Gli escursionisti, sorpresi da una fitta nevicata che ha reso impossibile proseguire il percorso, sono riusciti a raggiungere un rifugio e a chiedere aiuto. Nonostante le difficoltà, hanno trascorso la notte in sicurezza, seppur al freddo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’Intervento dei Soccorritori

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino, supportati dal “gatto” delle nevi, e i caschi rossi di Eboli e Policastro Bussentino. L’operazione, resa complicata dalle condizioni meteorologiche avverse, si è conclusa con successo grazie alla collaborazione della Protezione Civile Sanza-Gruppo Lucano, del presidente dell’associazione “Le tre T” del Cervati e del vice sindaco di Sanza.

Un Lieto Fine

Dopo ore di apprensione, gli escursionisti hanno potuto fare ritorno a casa sani e salvi. Questo episodio sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata e di un coordinamento tempestivo tra i soccorritori per garantire la sicurezza nelle escursioni montane.