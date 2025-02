“Essere Libera”, l’incontro del 1° marzo sulla violenza di genere a Pontecagnano Faiano

di Redazione ZON

Sabato 1 marzo, presso il Teatro San Paolo di Pontecagnano Faiano (Sa), dalle ore 10:30, si svolgerà l’incontro pubblico dal titolo Essere Libera, incentrato sul tema della violenza di genere e sulle iniziative messe in atto dall’Amministrazione comunale per arginare questo drammatico fenomeno.

La data dell’evento coincide con il giorno della prematura e tragica scomparsa di Anna Borsa, la giovane donna che nel 2022 fa uccisa dall’ex fidanzato mentre svolgeva la sua attività di parrucchiera in un salone del centro città.

Un femminicidio divenuto anche oggetto di un libro, Avevo gli occhi belli, edito da Armando Editori e scritto da Valentina Iannaco, copywriter originaria di Pontecagnano Faiano e al suo esordio come autrice.

La presentazione del volume sarà anticipata da alcuni stralci delle sue pagine lette dagli attori della Compagnia del Teatro Mascheranova.

Casa rifugio

Seguirà la presentazione del progetto Casa rifugio destinato alle donne vittime di violenza: un progetto ambizioso e lungimirante, che prenderà forma in un bene confiscato alla mafia, nell’area dell’ex Camino Real, lungo la Litoranea.

Seguiranno gli interventi di Elisa Ercoli, Presidente Nazionale di Differenza Donna, l’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza Anna Borsa; Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano; Piero De Luca, deputato e capogruppo Pd della Commissione Politiche UE.

Questo il commento del Primo Cittadino: “Nel ricordo di Anna Borsa, di Marzia Capezzuto e di tutte le donne vittime di violenza, non possiamo che continuare a parlare degli strumenti e dei luoghi con cui ed in cui praticare la diffusione di una nuova mentalità e di un nuovo approccio verso tutte le forme di abuso e maltrattamento. Uno speciale ringraziamento anche a quelle donne che danno prova di impegno e di coraggio in favore delle altre donne, come le Assessore alle Pari Opportunità Roberta D’Amico ed alle Politiche Sociali Gerarda Sica, le rappresentanti delle Forze dell’Ordine, le operatrici del terzo settore e le rappresentanti delle associazioni. Essere libera non è uno slogan, ma una necessità ed un diritto inviolabile”.