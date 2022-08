Etichetta energetica lavastoviglie: come leggerla correttamente

Conoscere le performance energetiche che una determinata lavastoviglie sa garantire è ovviamente molto importante prima di procedere con l’acquisto, anzi è sicuramente il primo fattore da considerare.

È senz’altro utile informarsi a livello generale sulle peculiarità del singolo prodotto, gli e-commerce in cui è possibile trovare delle lavastoviglie come ByTecno propongono, per ogni articolo, una dettagliata descrizione tecnica, ma è bene sapere che questi articoli tecnologici sono in tutti i casi contraddistinti da un’etichetta che fornisce al consumatore delle informazioni tecniche attraverso una serie di simboli.

Andiamo dunque a scoprire l’etichetta energetica delle lavastoviglie, in modo da poterla “leggere” in maniera appropriata per poter così effettuare la propria scelta con piena cognizione di causa.

L’etichetta energetica delle lavastoviglie, la quale è applicata direttamente sull’oggetto, si suddivide in 4 distinti settori, i quali risultano ben evidenti anche dal punto di vista grafico.

Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Settore 1

Il Settore 1 dell’etichetta, ovvero quello posizionato più in alto, riporta i dati identificativi dell’apparecchio, dunque nome del modello e del brand produttore.

Settore 2

Il Settore 2 dell’etichetta delle lavastoviglie è molto importante in quanto indica la classe di efficienza energetica a cui il modello appartiene.

Le diverse classi energetiche sono rappresentate con diverse tonalità di colore e spaziano dalla A+++, ovvero quella in assoluto più performante, fino alla D, che è quella meno efficiente.

Il consiglio, ovviamente, è quello di orientarsi su modelli appartenenti alla classe energetica A, che sia una A semplice, A+, A++ o A+++.

Settore 3

Anche il Settore 3 dell’etichetta delle lavastoviglie è molto importante nella valutazione delle performance energetiche del modello.

Esso, infatti, indica il consumo di energia espresso in kWh/anno, il quale è calcolato in questo modo: consumo energetico necessario per eseguire 180 cicli di lavaggio annui + consumi di standby.

Settore 4

L’ultimo settore dell’etichetta energetica delle lavastoviglie, il Settore 4, fornisce ulteriori caratteristiche tecniche del modello in questione.

Il primo dato che viene proposto è quello relativo al consumo annuo di acqua espresso in litri, anche in questo caso in riferimento a 180 lavaggi annui.

Il secondo dato riguarda la classe di efficienza dell’asciugatura, espressa in una scala energetica dalla A alla G, dunque diversa rispetto alla scala generica di cui si è detto in precedenza.

Terzo dato è invece quello della capacità nominale di carico in riferimento al programma standard, il quarto, infine, è indicativo della silenziosità, esprimendo appunto il rumore prodotto dal dispositivo espresso in decibel e, anche in questo caso, in riferimento al programma di lavaggio standard.

Le icone grafiche con cui sono indicati questi 4 dati tecnici, ad ogni modo, non lasciano spazio a dubbi, dunque saper leggere correttamente questa parte dell’etichetta risulta davvero molto intuitivo.