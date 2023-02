EveryBodyShines, la congiunzione tra alimentazione e medicina estetica della dottoressa Savoia

EveryBodyShines è il titolo scelto dallo Studio Savoia, fondato e diretto dalla dr.ssa Antonella Savoia per l’evento inaugurale che ha celebrato la nuova collocazione dello studio nel centro del Quartiere Vomero a Napoli. In realtà com’è facilmente intuibile, giocando con assonanze e significati, all’interno di esso si cela un più ampio progetto che raccoglie i risultati dell’attento lavoro condotto dallo Studio già a partire dai suoi primi anni e che soprattutto reca i frutti della formazione ventennale della dr.ssa Savoia nell’ambito dell’attività di dietologia ed endocrinologia.

In una realtà sempre più incentrata sull’immagine e partendo dalla consapevolezza delle grandi pressioni a cui siamo quotidianamente soggetti attraverso i mass media in termini di confronto su stereotipi e modelli, lo studio Savoia vuole accendere i riflettori sul valore unico e assoluto del concetto di Cura. Ponendo così il paziente e il suo benessere fisico e mentale al centro della sua attività, lo Studio Savoia intende inviare un messaggio chiaro di presa in carico sulla necessità del riappropriarsi della serenità di occuparsi della propria persona, aldilà di qualsiasi forma di condizionamento esterno. Nel binomio protocollo alimentare/medicina estetica, si sviluppano programmi e si strutturano cure accuratamente pensate per ogni paziente, realizzando in tal modo un percorso, che porti al suo equilibrio ed al benessere psicofisico e che possa garantire una sempre maggiore consapevolezza del proprio essere. L’esperienza ventennale della dott.ssa Savoia ha portato infatti il team all’utilizzo di protocolli nutrizionali e trattamenti di medicina estetica sempre più sofisticati e creati su misura per le esigenze metaboliche, cliniche, nutrizionali e fisiche di ciascuno cucendo un abito nutrizionale ad hoc per ognuno dei pazienti afferenti allo studio. L’obiettivo ultimo è infatti quello di potere donare a chiunque confidenza e benessere con il proprio corpo potendone trarre così giovamento anche la sfera emotiva, il tutto grazie all’utilizzo di strumentazioni tecnologiche e mediche più avanzate e all’avanguardia. EveryBodyShines nella traduzione letteraria del termine – Ogni – Corpo – Brilla, vuole essere sopra ogni cosa uno stimolo, un motto, a poter vivere l’attenzione verso la cura del benessere interiore ed esteriore come un’opportunità di ricerca su di sé al fine di potere avere restituita un’immagine della propria persona che sia adeguata e consona alla sua fisicità non cercando più la necessità di doversi confrontare con obsoleti modelli di riferimento estetico.