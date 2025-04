Cava de’ Tirreni, ex infermiera trovata senza vita nella sua abitazione: comunità sotto shock

di Redazione ZON

Tragedia questa mattina a Cava de’ Tirreni, dove una ex infermiera di 66 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in località Rotolo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni conoscenti, preoccupati perché la donna non rispondeva al telefono.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento Città di Salerno, che, forzato l’ingresso, hanno fatto la triste scoperta: la donna era ormai priva di vita. Ex infermiera molto conosciuta in città, aveva prestato servizio per anni in terapia intensiva e al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, distinguendosi per la sua dedizione e la sua innata ironia.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio non solo tra gli operatori sanitari, ma in tutta la comunità cavese, che la ricorda con grande affetto e stima.