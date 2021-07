F1, a Hamilton le qualifiche di Silverstone. La griglia della Sprint Qualifying

A Silverstone, Hamilton conquista le qualifiche. Ecco la griglia di partenza per la Sprint Qualifying di sabato

In un’inedita qualifica del venerdì, a casa sua Lewis Hamilton ottiene la prima fila con la Mercedes, fermando l’egemonia di Max Verstappen. Il britannico sarà affiancato proprio dal pilota della Red Bull in vista della Sprint Qualifying in programma sabato pomeriggio a Silverstone.

Le qualifiche

Nel Q1 è proprio il leader del Mondiale a dettare il passo, scendendo immediatamente sotto l’1:27, mettendosi davanti ad Hamilton (staccato di 35 millesimi) e la Ferrari di Leclerc con 3 decimi di ritardo. L’altra Rossa con Sainz si piazza al 6° posto (davanti anche a Bottas) mentre le sorprese sono Giovinazzi (12°) e Russell (14°). Fuori Tsunoda, Raikkonen, Latifi e le due Haas con Schumacher e Mazepin.

La musica cambia anche nel Q2 quando Hamilton fa la voce grossa e si mette Verstappen alle spalle con 3 decimi di distacco mentre Bottas si piazza terzo davanti alle Ferrari con Sainz 4° e Leclerc 5°. La sorpresa più grande arriva da George Russell che in casa ottiene la qualificazione alla fase decisiva con il 7° tempo, mettendo fuori Fernando Alonso (11°, fuori per soli 25 millesimi). Insieme allo spagnolo, out anche Gasly, Ocon, Giovinazzi e Stroll.

Niente più tatticisimi nel Q3 e sfreccia l’Argento di Lewis Hamilton che si prende il comando fin dal primo tentativo (1:26.1) e non lo molla più anche se nel finale vive un brivido con un traverso che però non gli impedisce di prendersi la prima posizione con Verstappen dietro di 75 millesimi. Seconda fila dove con Bottas spunta Leclerc davanti alla Red Bull di Perez. Non benissimo Sainz che partirà 9° dietro Russell ed al fianco di Vettel.

La griglia di partenza della Sprint Qualifying

Adesso c’è grande attesa per la giornata di sabato dove farà il suo esordio ufficiale in F1 la Sprint Qualifying. Grazie alle qualifiche odierne è stata definita così la griglia di partenza (appuntamento per le ore 17:30).

1a. fila: 01 HAMILTON – 02 VERSTAPPEN

2a. fila: 03 BOTTAS – 04 LECLERC

3a. fila: 05 PEREZ – 06 NORRIS

4a. fila: 07 RICCIARDO – 08 RUSSELL

5a. fila: 09 SAINZ – 10 VETTEL

6a. fila: 11 ALONSO – 12 GASLY

7a. fila: 13 OCON – 14 GIOVINAZZI

8a. fila: 15 STROLL – 16 TSUNODA

9a. fila: 17 RAIKKONEN – 18 LATIFI

10a. fila: 19 SCHUMACHER – 20 MAZEPIN