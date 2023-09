Il nuovo logo Facebook, che non è così nuovo

di Riccardo Manfredelli

Vent’anni li compirà l’anno prossimo ma Facebook il regalo se l’è già fatto: da questa mattina il social della galassia Meta, che ogni giorno raccoglie i pensieri di almeno 2 miliardi di utenti, ha un nuovo logo. Il blu dello sfondo appare più intenso mentre la F centrale è stata “ridisegnata” con il carattere tipografico Facebook Sans, pensato apposta per la creatura di Mark Zuckerberg.

Si tratta di cambiamenti sottili ma significativi, ad usare le parole di Dave Nguyen, capo del design di Facebook: “Volevamo assicuraci che il logo rinnovato risultasse familiare, ma allo stesso tempo dinamico, raffinato ed elegante nella sua esecuzione”. L’operazione di restyling ha riguardato, in misura minore, anche le reactions con cui, di volta in volta, esprimiamo approvazione o disappunto per un post di qualcuno dei nostri amici; la più recente, accanto ai classici “pollice verso” e “cuore” è l’abbraccio, entrata a far parte della “palette” all’indomani della pandemia da Covid-19.

Fatto salvo il quasi impercettibile cambiamento odierno, tra i social appartenenti a Meta Facebook è forse quello che nel tempo ha subìto meno modifiche dal punto di vista grafico: inizialmente la F era inscritta in un quadrato, poi sostituito da un cerchio (forma che il logo mantiene tutt’oggi). A titolo di curiosità, sarà interessante per gli utenti più “giovani”, in termini di ore di navigazione, scoprire che inizialmente il nome completo del social era thefacebook, scritto in corsivo e senza spazi.