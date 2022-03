Fedeltà potrebbe non avere una seconda stagione: la rivelazione

Archiviato il ruolo di Andrea in “Fedeltà”, Leonardo Pazzagli è tra i protagonisti del nuovo serial di Canale 5 “Più forti del Destino”

“Fedeltà” potrebbe non avere una seconda stagione. O almeno questo è ciò che ha lasciato intendere, ospite quest’oggi del nostro Talk del venerdì (la puntata del 4 Marzo 2022 è disponibile qui), Leonardo Pazzagli, che nella serie italiana Netflix tratta dal romanzo omonimo di Marco Missiroli interpreta il fascinoso ed enigmatico fisioterapista Andrea:

“Fedeltà 2? Non sono la persona giusta a cui chiederlo. Sicuramente mi farebbe piacere perché quando ti immergi in un ruolo vorresti continuare a svilupparne l’arco narrativo. Ma credo che la prima stagione sia stata pensata come autoconclusiva”.

Leonardo Pazzagli: allo specchio con Andrea

Nel matrimonio di Carlo e Margherita (Michele Riondino e Lucrezia Guidone), non sembra esserci alcuna crepa finchè lui, scrittore e insegnante di scrittura creativa all’Università, non viene accusato di avere una relazione con una sua allieva. Margherita, il tarlo della gelosia si impossessa voracemente di lei, comincia a nutrire dubbi sulla relazione col marito e, riflettendo su se stessa e sulle rinunce che per amore si è trovata a dover fare, si imbatte in Andrea: “Io e Andrea siamo entrambi due grandi osservatori”, nota Pazzagli. “Una differenza invece che c’è tra di noi , è che lui è molto più diretto, essenziale. Io sono invece molto verboso”.

Andrea, insomma, è uno abituato a parlare più con i gesti ed il corpo, gli occhi in particolare, che con le parole. Ed ha un segreto, che viene svelato nel corso delle sei puntate di Fedeltà, disponibili in streaming dal 14 Febbraio 2022 e dirette da Andrea Molaioli e Stefano Cipani: “Mi piace sempre dire che ha una sorta di vita parallela: cerca nella notte, tra le lotte clandestine e le corse in moto, quello che alla luce del giorno non riesce a trovare. E’ uno che desidera emozioni forti”.

Alle grandi domande sull’anatomia di una coppia che “Fedeltà” pone al centro del dibattito, Leonardo Pazzagli – che giura di non essere un tipo geloso – risponde convintamente e senza mostrare il benché minimo cedimento o timore di essere smentito: “Prima che agli altri, dobbiamo giurare fedeltà a noi stessi. Io dico sempre che l’altruismo nasce da un pizzico di sano egoismo (…) Il tradimento? Il fatto fisico ne è senz’altro la netta linea di demarcazione”.

Un nuovo progetto

Dal 9 Marzo, Leonardo Pazzagli (che il pubblico generalista ricorda indubbiamente come uno dei “Pezzi Unici” di Sergio Castellitto), sarà tra i protagonisti del nuovo serial di Canale 5 “Più forti del Destino”, in merito al quale anticipa: “E’una serie in costume ambientata nell’Ottocento. Un melodramma moderno in cui a farla da padrone sono le differenze di classe. Io interpreto un anarchico che entrerà in contatto con una delle tre protagoniste. Dallo scontro iniziale, il loro rapporto evolverà”.