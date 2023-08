Federico Cesari:” Grazie a Skam ho capito la responsabilità di fare l’attore”

di Annamaria Postiglione

“Grazie a Skam ho capito la responsabilità di fare l’attore. Solo questa serie poteva dare ad un attore giovane così tanti insegnamenti. Ed è una serie che amo personalmente. Ho visto Skam Norvegia anche prima dei provini. Avevo studiato il personaggio di Giovanni, ma il regista aveva visto in me il ruolo di Martino.” Così Federico Cesari parla della serie che lo ha reso celebre.

L’attore è tornato al Giffoni Film Festival da solista, per parlare degli esordi della sua carriera e della seconda stagione di ”Tutto Chiede Salvezza”

“Un’esperienza densa, ricca di emozioni, significati ed impattanti sulla mia vita. A livello personale ho avuto un grande arricchimento. La fortuna di questo lavoro è che c’è sempre una seconda vita dopo aver fatto un film, ci sono dibattiti, incontri, che ti arricchiscono. Viviamo tutto ciò che interpretiamo. Io ho iniziato un percorso di psicanalisi proprio dopo la serie.” – Continua Federico Cesari – ”Ho lavorato molto su me stesso. Ho dovuto smantellare i muri che mi circondavano, e far trasparire tutta l’emotività del personaggio. Non esiste un vero e proprio studio in questo caso, per le malattie mentali, perché ogni esperienza ha la sua specificità, il suo dolore. Il grande aiuto è stato incontrare Daniele Mencarelli, l’autore del romanzo da cui si ispira la serie”.

E sull’attualità: ” Mi interessa la vicenda dello sciopero negli Stati Uniti, ma soprattutto sono concentrato sul presidio del Centro Sperimentale, alla luce del decreto Giubileo. Ho incontrato i ragazzi ed è una situazione delicata, che deve interessare tutto il mondo del cinema. Anzi, la questione si deve estendere a tutto il mondo della cultura, che deve mobilitarsi interamente, perché è un contesto in cui la politica è entrata nel mondo dell’arte e della cultura”.