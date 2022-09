Fedez collabora con Pigna, è il primo direttore creativo di Monocromo

L’artista e imprenditore Fedez prende il timone creativo del love brand di Pigna dedicato ai colori, con collaborazioni esclusive, progetti speciali e una nuova collezione in arrivo a fine 2022.

Grandi novità in casa Pigna, dove è tutto pronto per l’arrivo di Fedez come direttore creativo di Monocromo, l’iconico brand by Pigna dedicato a chi ha il colore nel proprio DNA. Si tratta del primo direttore creativo di Monocromo, il brand market leader in Italia nel segmento stationery per la scuola e non solo, voluto dall’azienda come nuova tappa all’interno del percorso di crescita che negli ultimi anni ha visto il rilancio e il riposizionamento del mondo Pigna nel mercato nazionale e internazionale, con particolare attenzione alle tematiche più attuali, alle nuove tendenze e alle esigenze dei consumatori più giovani.

“Autentico love brand della famiglia Pigna, oggi Monocromo ha un suo primo direttore creativo di cui siamo estremamente orgogliosi. Cercavamo chi sapesse parlare la lingua delle nuove generazioni, esprimendo il loro mondo attraverso parole, immagini, colori. Chi meglio di Fedez, che sa combinare spirito artistico e conoscenza del mondo digital per trasformare le idee in contenuti creativi accessibili a un pubblico ampio e diverso? Non parliamo semplicemente di mettere una firma, ma di sviluppare insieme progetti, ampliare la gamma prodotti in nuovi ambiti, concretizzare messaggi e attivare collaborazioni capaci di lasciare il segno” sono le parole di Massimo Fagioli, CEO e Presidente Cartiere Paolo Pigna.

Fedez commenta: “Essere direttore creativo di Monocromo è un percorso che sto vivendo con molto entusiasmo. Il fatto che uno storico brand italiano abbia scelto di darmi carta bianca – in tutti i sensi! – per determinare la sua direzione creativa mettendo in gioco le mie passioni e il mio know how digital per me è davvero motivo di orgoglio. Ed è proprio dalla mia passione per l’arte che nasce la prima collaborazione con Jeremyville, uno dei designer/ illustratori più influenti e che ammiro da tempo. Questo progetto ha anche uno scopo benefico: parte del ricavato sarà dato in beneficienza alla Fondazione TOG che sostengo da tempo e che reputo un fiore all’occhiello non solo per Milano ma per l’Italia intera”.

La direzione creativa di Fedez sarà inaugurata, infatti, da un primo progetto che prevede una special box creata insieme a Jeremyville con le grafiche esclusive dell’artista australiano, famoso per il suo contemporaneo mix di ottimismo e saggezza. Il progetto prevede 1.000 box numerate contenenti un diario agenda, uno sketchbook e una brush pen, disponibili da oggi esclusivamente online su www.monocromo.eu Parte del ricavato sarà devoluto alla fondazione TOG (Together To Go) specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da malattie neurologiche complesse. Per ricordarsi che tra i temi importanti ci sono sempre le persone, soprattutto i più giovani, e che alla base di un futuro migliore c’è proprio la collaborazione, i contatti, le reti tra individui che uniscono forze, risorse e idee.

Dopo questo lancio inaugurale la prima vera collezione Monocromo con la direzione creativa di Fedez sarà disponibile a partire da novembre 2022, con numerose novità svelate di volta in volta lungo tutto l’arco del 2023.



Cartiere Paolo Pigna S.p.A.

Fondata nel 1839 e da sempre simbolo del Made in Italy di qualità, Pigna è leader di mercato della cartotecnica con oltre il 46% di quota di mercato nei quaderni. Ha chiuso il 2021 con un fatturato di 40 milioni e una crescita del 20% nell’ultimo biennio. I brand del mondo Pigna sono: Pigna, Monocromo e PdiPigna. Cartiere Paolo Pigna fa parte del Gruppo Buffetti.