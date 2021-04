Felicissima Sera: ecco gli ospiti del duo comico Pio e Amedeo per la seconda puntata del loro show in onda venerdì 23 aprile

Felicissima Sera andrà in onda venerdì 23 aprile alle 21:30 su Canale 5 con una scoppiettante seconda serata. Ecco i nomi degli ospiti del noto duo comico Pio e Amedeo: i cantautori Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane e Aleandro Baldi; l’astronauta Umberto Guidoni; il comico e attore Francesco Pannofino e l’ex calciatore, simbolo della Roma, Francesco Totti. Ad annunciare il lungo elenco di attesissimi ospiti gli stessi conduttori, che non vedono l’ora si tornare sul palco.

La prima puntata, andata in onda venerdì 16, è stata uno degli argomenti più discussi sui social durante tutta la settimana. Senza contare che ha raggiunto un picco di share del 20% e 4 milioni di telespettatori: facile immaginare che ripeteranno lo stesso successo. Le persone ora più che mai hanno bisogno di programmi di intrattenimento divertenti e coinvolgenti. L’intuizione di Pio e Amedeo sembra quindi essere stata davvero notevole, avendo conquistato molti italiani nelle sole prime ore di programma. Nel frattempo, non vediamo l’ora che arrivi venerdì per scoprire cosa ci riserveranno i due padroni di casa insieme ai loro famosi e variegati ospiti: dal canto allo sport ce ne saranno per tutti i gusti.