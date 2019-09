Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: una coppia nella vita che dal prossimo 24 Settembre vedremo insieme anche in tv in “Amici Celebrities”

Sono stati annunciati ieri sera altri quattro concorrenti di “Amici Celebrities” (in partenza su Canale 5 il prossimo 24 Settembre) e tra questi ci sono anche Filippo Bisciglia (insostituibile conduttore della versione Nip di Temptation Island) e la sua compagna, la showgirl toscana Pamela Camassa.

La loro storia

I due stanno insieme da ormai 11 anni: era il 2008, infatti, quando si sono conosciuti nel corso di un evento a Cortina.

Lei, terza classificata al concorso di Miss Italia nel 2005, si era ormai affermata come showgirl, lui raccoglieva invece i frutti della popolarità che lo aveva investito nel 2006, quando si era classificato secondo al Grande Fratello numero sei.

“Il corteggiamento c’è stato da parte sua, ma il primo passo l’ho fatto io”, raccontava Pamela Camassa al programma “Vieni da me” di Caterina Balivo lo scorso maggio: “Non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. E’ un vulcano, un tipo esplosivo, uno che lascia il segno”.

Un saggio dell’esplosività di Bisciglia i telespettatori l’hanno avuto proprio nel 2008 quando il passionale romano affrontò 17 ore di aereo per raggiungere la sua fidanzata, impegnata nel reality “La Talpa”, in Sudafrica: “Io me la sposo” disse in quell’occasione, ma per ora di matrimonio non se ne parla. Filippo e Pamela però convivono in una casa scintillante al centro di Roma e non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia.

L’ossessione di Pamela: la parola a Filippo Bisciglia

Come va la convivenza? Chiedetelo a Filippo Bisciglia: vi dirà quanto Pamela sia disordinata, quanto odi fare le pulizie di casa e cucinare: “Mi fa mangiare sempre le stesse cose: pomodori col tonno, fagioli col tonno, pasta col tonno. Ma quando l’ho scelta, sapevo che avrei preso Pamela con tutto il pacchetto, Pamela e il tonno“.

Nonostante questa sua piccola “ossessione”, Filippo ama Pamela come, e forse anche più di 11 anni fa: “E sceglierei sempre lei, per la persona fantastica, meravigliosa e onesta che è“

Ora insieme in tv

Dal prossimo 24 Settembre Filippo e Pamela (tra i concorrenti della prima edizione di “Amici Celebrities”) saranno anche una coppia televisiva: ma quello pensato da Maria De Filippi e condotto in staffetta con Michelle Hunziker, non è l’unico programma che i due condividono nel proprio curriculum artistico: entrambi, sebbene in edizioni diverse, hanno infatti partecipato a “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti.

