Domenica 27 Ottobre, alle 21.25 su Raiuno, andrà in onda l’ultima puntata della fiction “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”. Le anticipazioni

La fiction “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore” è arrivata alla conclusione: domenica 27 Ottobre 2019, dalle 21.20 su Raiuno, ne andrà in onda l’ultima puntata in cui il Pm di Matera interpretato dall’attrice brindisina Vanessa Scalera dovrà fare luce sulla morte di Don Mariano (Antonio Gerardi).

Scoprirà così che indagando sui loschi traffici di chi vuole fare della Basilicata una discarica a cielo aperto, il parroco si era fatto molti nemici tra i poteri forti.

E poi…

Anche la sua vita privata dà a Imma qualche grattacapo: irrimediabilmente attratta dal giovane appuntato, ora diventato maresciallo, Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), la donna dovrà mettere ordine nei suoi sentimenti, specie ora che suo marito Pietro (Massimiliano Gallo) rischia la vita e potrebbe vedere uscire allo scoperto un segreto che aveva tenuto nascosto alla moglie.

Ci sarà una seconda stagione?

Concluso questo primo ciclo di avventure, è ancora presto per sapere se il sostituto procuratore integerrimo ma fragile avrà nuovamente spazio nei palinsesti televisivi per una seconda stagione della serie. Mentre gli ascolti e l’affetto del pubblico fanno propendere per un sì, le avventure di Imma continuano in libreria grazie alla penna di Mariolina Venezia: l’ultimo libro del ciclo è uscito il 24 Settembre scorso (qui per l’acquisto).

