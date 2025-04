Finti incidenti e truffe dello specchietto nel Lazio: condannati tre uomini di Nocera e Sarno

di Redazione ZON

Tre persone originarie di Nocera Inferiore e Sarno sono state condannate a pene comprese tra i cinque e i sei anni di reclusione per una serie di truffe messe a segno nel Lazio, con il noto metodo dello “specchietto”.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il gruppo – che operava anche con l’aiuto di una quarta persona – utilizzava auto noleggiate in Campania per individuare anziani soli alla guida. Dopo aver simulato lievi incidenti stradali, convincevano le vittime a pagare sul momento somme di denaro per “evitare” aumenti assicurativi e l’intervento delle forze dell’ordine.

Una parte centrale del raggiro consisteva nel fingere telefonate a carabinieri o polizia, in realtà effettuate verso un complice che, fingendosi operatore, suggeriva un accordo rapido per “chiudere la questione”. Una strategia studiata nel dettaglio per sfruttare la buona fede e l’emotività delle vittime.

Le condanne sono state pronunciate nei giorni scorsi al termine del processo a carico dei tre imputati.

Fonte: SalernoToday