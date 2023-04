Firmato il Masterplan per il rilancio dell’Agro nocerino sarnese

di Rita Milione

Il Masterplan per il rilancio dell’Agro nocerino sarnese è diventato realtà con la firma, avvenuta mercoledì pomeriggio negli uffici salernitani del Genio Civile, con Regione Campania e 13 sindaci a rappresentanza del comprensorio. Un documento che vede protagonista anche San Marzano sul Sarno, che con la sindaca Carmela Zuottolo ha sottoscritto l’accordo che andrà a valorizzare il territorio nel prossimo futuro.

“Insieme agli altri sindaci dell’Agro nocerino sarense e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, abbiamo firmato il protocollo d’intesa per un rilancio territoriale unico, attraverso la redazione di un Masterplan con obiettivi specifici condivisi”, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo.

Il Masterplan, infatti, contiene Programmi integrati di valorizzazione (Piv) per il rilancio e lo sviluppo socio-economico della Valle del Sarno. Un ottimo strumento per rafforzare sinergie e dare occasioni di crescita per tutto l’Agro, nessuno escluso.

Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant’Egidio Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano: queste le città interessate da speciali politiche di rilancio territoriale.

“Gli obiettivi prioritari vanno dalla rigenerazione ambientale con la riduzione del rischio idrogeologico al recupero e nuova funzionalizzazione delle reti per il trasporto; dalla valorizzazione delle Zone economiche speciali alla riqualificazione dell’apparato produttivo e della filiera agricola; dalla rigenerazione urbana, per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e naturalistico, al potenziamento delle politiche per la riduzione del disagio sociale”, ha concluso la Zuottolo.