Fisciano, inaugurato lo Sportello Eurodesk per Giovani e Comunità

di Redazione ZON

Il Comune di Fisciano, in collaborazione con la Fondazione Casamica e il Centro Eurodesk di Mercato San Severino, ha inaugurato lo Sportello Eurodesk, un servizio di informazione e consulenza dedicato ai giovani e alla comunità.

Lo sportello mira a promuovere la mobilità giovanile in Europa, offrendo opportunità di formazione, lavoro, volontariato e crescita personale attraverso programmi finanziati dall’Unione Europea, come Erasmus+, il Corpo Europeo di Solidarietà e i tirocini presso le istituzioni europee.

Tra le iniziative principali supportate dallo sportello:

Scambi giovanili;

Corpo Europeo di Solidarietà;

Servizio volontario europeo;

Lavoro stagionale;

Erasmus per giovani imprenditori;

Lavoro alla pari;

Campi di volontariato internazionale;

Tirocini presso le Istituzioni dell’UE;

Servizio civile universale;

Discover EU;

Stage presso aziende in Europa.

Lo sportello fornisce consulenza, assistenza e orientamento su come accedere a queste opportunità, offrendo informazioni sia in presenza che da remoto. I servizi includono l’aiuto nella redazione del curriculum, la preparazione ai bandi e concorsi e il supporto personalizzato tramite moduli online.

Le dichiarazioni

Vincenzo Sessa – Sindaco di Fisciano:“Questa mattina presentiamo un ulteriore servizio per i cittadini e per la nostra comunità. Ringraziamo la Fondazione Casamica, che con il suo impegno ci consente di attivare questo sportello, presente sul territorio con molteplici iniziative a favore degli ultimi. Lo sportello Eurodesk rappresenta un ulteriore passo avanti per offrire consulenza gratuita e supporto, in particolare a coloro che desiderano esplorare le opportunità di finanziamenti europei. Dopo l’avvio dello Sportello Lavoro, proseguiamo il nostro impegno nel creare servizi utili e concreti per la comunità.”

Teresa D’Auria – Assessore alle Politiche Sociali: “Continua il nostro impegno per implementare strumenti che avvicinano i cittadini, soprattutto i giovani, alle opportunità offerte dall’Europa. Lo sportello fornirà informazioni su formazione, lavoro e volontariato europei. Ringrazio i docenti e le scuole coinvolte, perché è importante che i giovani si sentano cittadini europei e possano cogliere queste opportunità. Dopo un primo passaggio tecnico di apertura dello sportello, i giovani potranno usufruire pienamente di questo servizio.”

Carmen Guarino – Presidente Fondazione Casamica: “Eurodesk è una rete fondamentale per promuovere l’inclusione e la crescita dei giovani. In Campania, ci sono solo due punti attivi, uno dei quali è stato inaugurato oggi a Fisciano. La rete Eurodesk supporta progetti europei completamente finanziati, rivolti a giovani tra i 15 e i 35 anni, inclusi i NEET, con l’obiettivo di offrire esperienze significative di crescita personale e professionale. Attraverso il nostro portale e la collaborazione con le scuole, miriamo a rendere queste opportunità accessibili a tutti.”Tiziana Dello Russo – Responsabile Sportello Eurodesk:“La nostra missione è mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani, elementi chiave della strategia europea per la gioventù. Purtroppo, spesso i giovani incontrano ostacoli, come la mancanza di competenze linguistiche, che impediscono loro di sfruttare appieno queste opportunità. Lo sportello offrirà supporto anche nella redazione di curriculum e nella partecipazione a bandi, concorsi e borse di studio, facilitando l’accesso a una vasta gamma di risorse.”

Marilù Iannone – Referente Sportello Eurodesk: “Per rendere il servizio più accessibile, stiamo implementando strumenti digitali come moduli online e appuntamenti virtuali, che consentiranno ai ragazzi di contattarci in modo flessibile, anche fuori dall’orario scolastico. Lavoreremo per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun giovane, offrendo un supporto personalizzato.”

Il nuovo Sportello Eurodesk di Fisciano è un importante passo verso l’inclusione e la promozione delle opportunità europee per la comunità. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Fisciano, registrarsi alla newsletter dedicata o contattare lo sportello tramite i canali ufficiali.