Fisciano, incidente multiplo all’altezza dello svincolo autostradale

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo incidente quello avvenuto oggi lungo il raccordo Salerno–Avellino. Stando alle prime indiscrezioni emerse sul luogo del sinistro, una moto avrebbe causato un incidente multiplo sull’autostrada, circa 30 metri dopo lo svincolo Fisciano in direzione Salerno. La moto stava viaggiando sulla corsia di sorpasso quando pur di evitare il traffico ha cominciato a superare gli altri veicoli a velocità sostenuta perdendo poi il controllo dello scooter e andando a schiantarsi sulle auto che procedevano a passo d’uomo. Il centauro è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Nola.

Solo questa mattina, a Salerno, si era verificato un incidente analogo. Infatti, intorno alle 3.30 di questa mattina, in via Generale Clark, nei pressi della rotatoria del Novotel, un’altra auto si era schiantata, causando il ricovero immediato del conducente all’ospedale Ruggi di Salerno.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Bianca di Salerno, che ha provveduto a trasportare il ferito al vicino nosocomio. Sul luogo dell’accaduto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.