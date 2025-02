Fisciano, l’evento “Videosorveglianza urbana integrata tra IA e privacy: il caso forlivese”

di Redazione ZON

Il Comune di Fisciano invita alla conferenza “Videosorveglianza Urbana integrata tra IA e privacy. Come regolarizzare gli impianti e non rischiare sanzioni: il caso forlivese“, che si terrà mercoledì 5 marzo 2025, dalle 9.30 alle 12.30, presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Gaetano Sessa a Fisciano (SA).

Un Approccio innovativo alla sicurezza urbana

L’evento affronterà il delicato equilibrio tra l’uso di tecnologie avanzate per la videosorveglianza urbana e la tutela della privacy dei cittadini. Il caso forlivese sarà al centro dei dibattiti, offrendo un esempio concreto di come regolarizzare gli impianti di sorveglianza integrando l’intelligenza artificiale, senza incorrere in sanzioni amministrative e garantendo il rispetto delle normative vigenti.

Saluti istituzionali

L’incontro inizierà con i saluti istituzionali, che vedranno la partecipazione del Sindaco, dott. Vincenzo Sessa, e del Comandante della Polizia Locale, dott. Francesco Saverio della Bella, i quali illustreranno le motivazioni e gli obiettivi dell’iniziativa, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato tra sicurezza e privacy.

Interventi e relatori

I relatori dell’evento saranno:

Coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata (maggiori informazioni su: www.sicurezzaurbanaintegrata.it) Ing. Gabriele Di Donato

Direttore commerciale del Gruppo Andreani

Dettagli organizzativi e contatti

Data: Mercoledì 5 marzo 2025

Mercoledì Orario: 9.30 – 12.30

9.30 – 12.30 Luogo: Sala del Consiglio Comunale, Piazza Gaetano Sessa, Fisciano (SA)

Per ulteriori informazioni o per confermare la propria partecipazione, contattare:

Telefono: 0543-973037

Email: [email protected]

L’evento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto sulle tematiche emergenti nel campo della sicurezza urbana, dove tecnologia e rispetto dei diritti fondamentali devono andare di pari passo. Non mancate a questo appuntamento che, con il contributo di esperti di alto livello, offrirà strumenti concreti per una gestione responsabile ed innovativa della videosorveglianza nelle città.