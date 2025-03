Francesca Spanu ospite del SalerNoir Festival in un evento OFF al Mondadori BookStore

di Redazione ZON

Sarà Francesca Spanu, scrittrice sarda e avvocato delle donne, con un libro denuncia di grande impatto, il prossimo ospite del SalerNoir Festival le notti di Barliario tra gli eventi OFF. “Il corpo sbagliato”, è il titolo del romanzo, edito da Il Maestrale, che esplora le dinamiche del body shaming, tremenda piaga sociale del nostro secolo che colpisce soprattutto il mondo femminile, spesso oppresso da vacui standard di perfezione da emulare ad ogni costo. La presentazione si terrà venerdì 14 marzo, alle 18,00 al Mondadori BookStore di corso Vittorio Emanuele 56. Dialogheranno con l’autrice la scrittrice napoletana Sara Bilotti e l’avvocato Stefania de Martino.

Il corpo sbagliato

Il corpo sbagliato è la storia di metamorfosi di Cecilia, una ragazza poco più che trentenne decisa a sottoporsi alla chirurgia bariatrica per perdere oltre 50 chili. Dopo l’intervento, la vita le si ripresenta con i tratti di una vera rivoluzione che, partendo dal corpo, si fa psicologica, nel rapporto tra il sé e chi le sta intorno. Eppure Cagliari è in fondo una città piccola, memore della vita precedente di Cecilia, e non perdona. L’infanzia di Cecilia, segnata da inguaribili ferite per via del suo corpo “diverso”, considerato osceno, da nascondere, ritorna a invadere una realtà che di fatto è rimasta la stessa, malgrado l’impresa dei chili persi. Cecilia è ancora la ragazza brutta e goffa di cui tutti si vergognano, da cui tutti cercano di allontanarsi. Nell’escalation depressiva che rischia di vanificare qualsiasi sacrificio, la relazione tossica con Sergio sarà un abisso troppo profondo, in cui Cecilia finirà quasi per perdere sé stessa.

L’autrice

Francesca Spanu vive fra San Gavino Monreale (dove è nata nel 1976) e Cagliari. È avvocato e lavora anche come consulente legale nel centro anti-violenza “Feminas”. Dal 2019 dirige il Festival Letterario del Monreale, promosso dal Comune di San Gavino. Collabora con diversi festival regionali e nazionali. Nel 2019 è uscito il suo romanzo d’esordio “Dentro la borsa” La Zattera.