Tragedia in Francia, bimba trovata morta in un sacco della spazzatura: sospettato un 16enne

di Chiara Gioia

Un risveglio francese che sa di orrore. Una bambina di 5 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione di Rambevillers, nella regione del Grand Est. La tragedia è avvenuta nella giornata ieri, quando il corpo senza vita della piccola, è stato rinvenuto all’interno di un sacco della spazzatura.

Nello stesso frangente è stato poi fermato, all’interno della stessa abitazione, un ragazzo di 16 anni, il quale viveva a pochi metri dalla cosa in cui la bambina viveva con la famiglia. I genitori della piccola, una famiglia di origini romene stabilitasi in Francia, ne aveva segnalato la scomparsa nel pomeriggio, intorno alle 15. Pare stesse giocando per strada quando se ne sono perse le tracce. Poi, circa un’ora e mezza dopo, alle 16:30, la bambina è stata ritrovata senza vita.

Non si hanno notizi sugli eventuali rapporti che intercorrevano tra il giovane e la piccola. Nel frattempo sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e le cause della morte. Al vaglio degli inquirenti ci sono in particolare una serie di video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate per la cittadina che potrebbero aiutare a stabilire tutti i movimenti del 16enne.

Sempre secondo il primo cittadino, il ragazzo fermato era già “noto alla polizia municipale e certamente alla gendarmeria per fatti legati ad abusi sessuali” su minori, dovuti a dei disturbi psichiatrici. Sarebbe uscito da un istituto specializzato solo qualche settimana fa.