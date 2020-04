Dopo l’inchiesta di Report, il Capo della Protezione Civile calabrese si è dimesso dopo aver ammesso di non sapere cosa siano i respiratori polmonari

“Non mi sono mai interessato di attrezzature sanitarie, io mi occupo di altre cose. Se lei mi dice cosa è un ventilatore polmonare io non glielo saprei nemmeno dire“. Costa cara questa infelice affermazione al Capo della Protezione Civile calabrese Domenico Pallaria, costretto a dare le dimissioni dopo lo scandalo generato dalle sue affermazioni riprese dalla trasmissione Report. “Ho rimesso il mio incarico nelle mani della presidente Jole Santelli e ho chiesto scusa ai calabresi. Le mie parole sono state estrapolate da un contesto, la situazione ha dell’incredibile, è farsesca” ha provato a giustificarsi lo stesso Pallaria.

La decisione di lasciare il suo incarico in Protezione Civile arriva alla fine di un periodo molto intenso, con richieste di dimissioni da parte di molte forze politiche e istituzionali che vanno da un partito come il Movimento 5 Stelle al Codacons. Nel corso della trasmissione era stata inoltre rivelata una nota del Ministero della Salute, secondo la quale la Calabria era “la Regione con maggiore difficoltà di gestione dell’emergenza epidemiologica” e che sarebbe stato opportuno nominare una persona specializzata in questo ambito. “Insomma: chi avrei dovuto nominare? Chi è il responsabile oggi della Protezione civile e chi è responsabile oggi del dipartimento Salute” ha cercato di spiegarsi la Governatrice Regionale Jole Santelli.

