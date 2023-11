GdF Salerno: sequestrate oltre 1.000 dosi di anabolizzanti

di Rita Milione

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Eboli, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dell’illecita commercializzazione di sostanze psicotrope e/o farmaci dopanti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un soggetto per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti in quanto, individuato, in possesso sia presso l’abitazione che in palestra sita nel Comune di Battipaglia, di 1.166 dosi, tra pasticche e fiale di anabolizzanti e androgeni illecitamente detenute, sovente utilizzati in occasione di gare di bodybuilding e inseriti nella lista dei farmaci vietati stilata dalla World Anti Doping Agency (WADA), in quanto estremamente pericolosi per la salute, pertanto sottoposte a sequestro.