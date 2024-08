GDF Salerno: sequestrati 25.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza

di Redazione ZON

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di contrasto all’evasione ed al sommerso di lavoro, ha intensificato i controlli con lo scopo di bloccare, tra l’altro, il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.



Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina, a seguito di una preliminare attività di analisi, nei giorni

scorsi hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale al cui interno hanno rinvenuto, su vari scaffali, articoli per la casa, cancelleria e bigiotteria, liberamente esposti o comunque detenuti per la vendita, di dubbia regolarità.



Da un esame più accurato della merce, è emerso che la stessa è risultata non rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo poiché sprovvista delle informazioni identificative minime quali i dati relativi al produttore/importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, le istruzioni e le precauzioni per l’utilizzo, che per legge devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette, in modo visibile, leggibile ed in lingua italiana.



Infatti, la presenza di tali indicazioni garantisce circa la qualità del prodotto che il cliente sta acquistando e, soprattutto, l’utilizzo dello stesso in piena sicurezza. Accertate le suddette difformità, i Finanzieri Salesi hanno dunque sottoposto a sequestro amministrativo circa 25.000 articoli e segnalato alla competente Camera di Commercio il titolare dell’esercizio che rischia una sanzione pecuniaria che può superare i 25 Mila Euro.



L’attenta e costante vigilanza sulla commercializzazione di prodotti conformi agli standard CE e nazionali attesta l’impegno della Guardia di Finanza a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.