Generazione di Pace: al via le candidature per giovani costruttori di cambiamento

✌️ Il Comune di Baronissi lancia un’iniziativa dal forte valore simbolico e concreto: è aperto il bando per la formazione di un gruppo di giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliono diventare protagonisti nella costruzione di un mondo più giusto, pacifico e solidale.

Il progetto è parte del percorso verso la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, in programma il 12 ottobre 2025. L’obiettivo è chiaro: coinvolgere ragazze e ragazzi desiderosi di costruire un futuro libero dalla guerra, dall’oppressione, dalla povertà e dallo sfruttamento umano e ambientale.

Due appuntamenti intensi per riflettere, formarsi e agire insieme. L’esperienza sarà occasione di incontro, confronto e crescita personale per giovani motivati a fare la differenza.

Giovani tra i 18 e i 30 anni motivati da un sincero impegno per la pace, la giustizia sociale, i diritti umani e l’ambiente. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione: il progetto è completamente gratuito.

Se condividi i valori della nonviolenza, della solidarietà e della fratellanza, non perdere questa occasione. Le selezioni sono aperte!

“Imagine all the people living in peace…”

– John Lennon