Giffoni Valle Piana, incidente in scooter: grave una ragazza di 17 anni

di Rita Milione

Momenti di paura la scorsa notte a Vassi di Giffoni Valle Piana, dove due ragazzi mentre tornavano a casa si sono schiantati con il motorino. Probabilmente ad aver causato l’incidente – come riporta Salerno notizie – è stata la pioggia: quando i due avevano imboccato la strada bagnata in località San Rocco per immettersi in via Granati, il giovane ha perso il controllo dello scooter.

Il ragazzo alla guida non ha riportato lesioni gravi, invece la ragazza di 17 anni nell’impatto ha battuto la testa prima contro il segnale stradale e poi contro il muro di cemento che delimita un terreno adiacente: lotta per la vita.